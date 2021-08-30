(كان): العمادي سيصل غزة الخميس والأمم المتحدة ستوزع الأموال خلال الشهر المقبل



وكانت قناة (كان)، قد أفادت في تصريحات سابقة، بأنه سيتم توزيع أموال المنحة القطرية في غزة، هذا الشهر، بالآلية الجديدة، على عدة مراحل حسب معدل إصدار بطاقات الصرف الجديدة، بينما في الشهر الذي يليه في 25 أكتوبر ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لـ 100 ألف أسرة (100 دولار لكل أسرة).



وقالت (كان) إن: الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم فيها تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، وهي لا تشمل موظفي حكومة غزة.



رام الله - دنيا الوطناكد غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار، سيصل الى قطاع غزة الخميس المقبل.وأكد بيرغر، أن الأمم المتحدة ستوزع الأموال القطرية للأسر المحتاجة في غزة خلال الشهر المقبل، على عدة دفعات.