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شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "حصرية" للقاء غانتس بالرئيس عباس

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل "حصرية" للقاء غانتس بالرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة  من اللقاء الذي عقد بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الفلسطيني، محمود عباس في رام الله.

وقالت القناة: "في الاجتماع غير العادي الذي عقد الليلة الماضية قرر غانتس الشروع في عدد من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وأوضحت أن إسرائيل ستزيد تصاريح العمال الفلسطينيين إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى ألف عامل آخر للعمل في مجال السياحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى منح السلطة الفلسطينية تصاريح بناء في المنطقة (ج).

وأضافت القناة: "إسرائيل ستبدأ في تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية بدون توثيق، بمن فيهم الأشخاص الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الفلسطينيين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر، وفقًا لمعايير محددة والعمر".

وتابعت: "ستوافق إسرائيل أيضًا على الانتقال إلى نظام المحاسبة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، بحيث تقوم أي شركة فلسطينية تشتري من إسرائيل بذلك إلكترونيا، حيث تمت المصادقة على هذا الأمر من قبل وزارة المالية بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل".

وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على إدخال 10 مليون شيكل لصندوق السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة عن غانتس قوله: "جئت إلى الاجتماع مع أبو مازن لبناء الثقة والحفاظ على مصالح إسرائيل، ومصالحنا المهمة، فالعلاقات مع السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تقوية".

وتابع: "طالما كانت السلطة الفلسطينية قوية جدًا فإن حماس ستكون ضعيفة جدًا، ولن يكون لها سيطرة وسيزيد أمننا وسنبذل جهدً أقل".

وكان زير الجيش بيني غانتس وافق خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قرض بقيمة نصف مليار شيكل يتم سداده خلال العام المقبل.

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