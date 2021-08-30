دولي

الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا) مهمة ونحذر من زيادة الإصابات بأوروبا

الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا) مهمة ونحذر من زيادة الإصابات بأوروبا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أهمية الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)، معتبرة أنها "ليست رفاهية"، وحذرت من زيادة الإصابات في أوروبا.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية إن "جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى. إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت المنظمة قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية وإن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.

من جهة أخرى، أضاف كلوج إنه يعتبر زيادة معدلات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا على مدى الأسبوعين المنصرمين إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول أمرا "مقلقا للغاية".

أخبار ذات صلة

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابل

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مطار كابل

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و516 ألف وفاة و217 مليونا و286 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و516 ألف وفاة و217 مليونا و286 ألف إصابة

الرئيس الأميركي يعلن ولاية لويزيانا &#34;منطقة كوارث&#34; جراء إعصار &#34;ايدا&#34;

الرئيس الأميركي يعلن ولاية لويزيانا "منطقة كوارث" جراء إعصار "ايدا"

يضم دولًا عربية.. بينت يقترح على بايدن تشكيل حلف عسكري لمواجهة ايران

يضم دولًا عربية.. بينت يقترح على بايدن تشكيل حلف عسكري لمواجهة ايران

ليبرمان: 60 مليون شيكل تكلفة حرائق جبال القدس

ليبرمان: 60 مليون شيكل تكلفة حرائق جبال القدس

طالبان تتعهد بظهور زعيمها على الملأ قريبًا

طالبان تتعهد بظهور زعيمها على الملأ قريبًا

شاهد: قناة إسرائيلية تكشف حقيقة &#34;غفوة&#34; بايدن أثناء لقائه مع بينت

شاهد: قناة إسرائيلية تكشف حقيقة "غفوة" بايدن أثناء لقائه مع بينت

ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية

ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

&#34;التعليم العالي&#34; تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

"التعليم العالي" تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

سلطة المياه: استمرار إسرائيل بتخفيض كميات المياه عن الخليل ينذر بتفاقم الأزمة المائية

سلطة المياه: استمرار إسرائيل بتخفيض كميات المياه عن الخليل ينذر بتفاقم الأزمة المائية

الصحة بغزة تنشر أسماء جديدة للفائزين بحملة &#34;تطعيمك أمانك&#34;

الصحة بغزة تنشر أسماء جديدة للفائزين بحملة "تطعيمك أمانك"

الجبهة الشعبيّة تدعو القوى الفلسطينيّة كافة إلى &#34;مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة&#34;

الجبهة الشعبيّة تدعو القوى الفلسطينيّة كافة إلى "مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة"

&#34;شؤون المرأة&#34; تنفذ برنامج تمكين القيادات الشابة في القطاع العام

"شؤون المرأة" تنفذ برنامج تمكين القيادات الشابة في القطاع العام

فلسطين: 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد كيف دافعت بلقيس فتحي عن رقصها مع محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بلقيس فتحي عن رقصها مع محمد رمضان

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل بما فعله بالساحل الشمالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل بما فعله بالساحل الشمالي

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل &#34;معايا فلوس تشتري جامعة&#34;

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل "معايا فلوس تشتري جامعة"

شاهد: إيقاف مي حلمي عن العمل الإعلامي وإحالتها للتحقيق

شاهد: إيقاف مي حلمي عن العمل الإعلامي وإحالتها للتحقيق

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل &#34;حارة القبة&#34; رسمياً

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل "حارة القبة" رسمياً

عربي

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم