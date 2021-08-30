(يديعوت): غانتس وافق على قرض للسلطة بقيمة نصف مليار شيكل

رام الله - دنيا الوطنأفاد يوسي يهوشع، مراسل صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، وافق على قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة نصف مليار شيكل، وذلك خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس في رام الله، على أن يتم سداده خلال العام المقبل.وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، قد أعلن في وقت سابق، بأن الرئيس محمود عباس التقى مساء أمس الأحد في رام الله، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".من جهته، أفاد مكتب وزير جيش الاحتلال، بأن غانتس، التقى الليلة الرئيس محمود عباس، وبحث معه "قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية".ووفق مكتب غانتس، فإن الأخير قال للرئيس عباس بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة.كما ناقش الطرفان الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.