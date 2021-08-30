شؤون فلسطينية

(يديعوت): غانتس وافق على قرض للسلطة بقيمة نصف مليار شيكل

(يديعوت): غانتس وافق على قرض للسلطة بقيمة نصف مليار شيكل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد يوسي يهوشع، مراسل صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أن بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، وافق على قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة نصف مليار شيكل، وذلك خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس في رام الله، على أن يتم سداده خلال العام المقبل.

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، قد أعلن في وقت سابق، بأن الرئيس محمود عباس التقى مساء أمس الأحد في رام الله، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".

من جهته، أفاد مكتب وزير جيش الاحتلال، بأن غانتس، التقى الليلة الرئيس محمود عباس، وبحث معه "قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية".

ووفق مكتب غانتس، فإن الأخير قال للرئيس عباس بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة.

كما ناقش الطرفان الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بدر لمساواة الطلبة الفلسطينيين بأشقائهم المصريين

سفارة فلسطين بالقاهرة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بدر لمساواة الطلبة الفلسطينيين بأشقائهم المصريين

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

&#34;التعليم العالي&#34; تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

"التعليم العالي" تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

الإعلان عن وفاة القناص الإسرائيلي الذي أُصيب قبل تسعة أيام عند حدود غزة

الإعلان عن وفاة القناص الإسرائيلي الذي أُصيب قبل تسعة أيام عند حدود غزة

لمدة 40 يوماً.. &#34;المرور&#34; بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شوارع ومناطق شمال القطاع

لمدة 40 يوماً.. "المرور" بغزة تصدر تنويهاً بشأن إغلاق شوارع ومناطق شمال القطاع

بعد الإقبال الكبير.. &#34;الصحة&#34; بغزة تقرر فتح نقاط جديدة للتطعيم ضد (كورونا)

بعد الإقبال الكبير.. "الصحة" بغزة تقرر فتح نقاط جديدة للتطعيم ضد (كورونا)

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

&#34;الديمقراطية&#34; تعلق على لقاء الرئيس عباس وغانتس في رام الله

"الديمقراطية" تعلق على لقاء الرئيس عباس وغانتس في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

&#34;التعليم العالي&#34; تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

"التعليم العالي" تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

سلطة المياه: استمرار إسرائيل بتخفيض كميات المياه عن الخليل ينذر بتفاقم الأزمة المائية

سلطة المياه: استمرار إسرائيل بتخفيض كميات المياه عن الخليل ينذر بتفاقم الأزمة المائية

الصحة بغزة تنشر أسماء جديدة للفائزين بحملة &#34;تطعيمك أمانك&#34;

الصحة بغزة تنشر أسماء جديدة للفائزين بحملة "تطعيمك أمانك"

الجبهة الشعبيّة تدعو القوى الفلسطينيّة كافة إلى &#34;مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة&#34;

الجبهة الشعبيّة تدعو القوى الفلسطينيّة كافة إلى "مُحاصرة سياسة التراجع والهبوط للقيادة الرسميّة"

&#34;شؤون المرأة&#34; تنفذ برنامج تمكين القيادات الشابة في القطاع العام

"شؤون المرأة" تنفذ برنامج تمكين القيادات الشابة في القطاع العام

فلسطين: 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد كيف دافعت بلقيس فتحي عن رقصها مع محمد رمضان

شاهد كيف دافعت بلقيس فتحي عن رقصها مع محمد رمضان

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل بما فعله بالساحل الشمالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل بما فعله بالساحل الشمالي

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل &#34;معايا فلوس تشتري جامعة&#34;

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل "معايا فلوس تشتري جامعة"

شاهد: إيقاف مي حلمي عن العمل الإعلامي وإحالتها للتحقيق

شاهد: إيقاف مي حلمي عن العمل الإعلامي وإحالتها للتحقيق

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل &#34;حارة القبة&#34; رسمياً

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل "حارة القبة" رسمياً

عربي

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم