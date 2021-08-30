وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، بوفاة لطيف نصيف جاسم، وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما.وبحسب الموقع ذاته، فإن جاسم توفي في أحد مستشفيات بغداد بسبب مرض عضال.وقبل أيام، ناشد نجل المتوفي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لـ"إنقاذ والده" الذي كان قيد الاحتجاز وإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء.ونعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الوزير المتوفي وكتبت على حسابها في تويتر: "أنعي إليكم وفاة رفيق والدي الشهيد الأستاذ لطيف نصيف جاسم⁩، سائلة الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون".وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وكان وزيرا للزراعة والثقافة والإعلام.كما أنه كان عضو مجلس قيادة الثورة في عهد نظام البعث، وبسبب ذلك أدرجته الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي، وألقي القبض عليه عام 2003، وفي عام 2009 حكم عليه بالسجن مدى الحياة.