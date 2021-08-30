لبنان.. قتلى في انفجار بمعمل في برج البراجنة

رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير بسقوط ضحايا، اليوم الاثنين، جراء وقوع انفجار في معمل لتصنيع القازانات في برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية.وأشارت التقارير إلى أن قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وصلت إلى المكان وقامت بتطويقه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت المعلومات الأولية إلى سقوط 4 ضحايا هم "ثلاثة عمال أجانب وصاحب المعمل"، فيما لم يعرف بعد أسباب الحاد، غير أن تقارير إعلامية سابقة أفادت بسماع دوي انفجار قوي في منطقة عين السكة بشارع المصارف في برج البراجنة.