شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف العمل في مسجد وثلاثة منازل غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في مسجد ومنزلين مأهولين وآخر قيد الإنشاء وجدران استنادية، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.  

وأفاد نائب رئيس مجلس بلدي نحالين هاني فنون، بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء في مسجد قيد الانشاء، وكذلك في منزلين اثنين مأهولين تقع في منطقة "قرنة الدعمس" جنوبا، حيث تعود ملكية المنزلين للمواطنين محمد هاني عوض، وشادي احمد زايد، ومساحة كل منهما (130) مترا مربعا، إضافة إلى منزل قيد الإنشاء للمواطن محمد يوسف عوض، وتبلغ مساحته أيضا (130) مترا مربعا، وجدران استنادية تعود للمواطن عبد الرحمن طايع فنون، في منطقة "وادي المربى"، وذلك بحجة عدم الترخيص، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.  

يشار إلى أن الاحتلال أخطر قبل أيام صاحب منزل قيد الإنشاء في منطقة صبيحة ببلدة نحالين بوقف العمل فيه يعود للمواطن مروان عادل نجاجرة، والاستيلاء عل معدات بناء تعود للمواطن زياد فنون، إضافة الى مطاردة المزارعين والآليات التي تعمل في محيط البلدة باستصلاح الأراضي.  

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