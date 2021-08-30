شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي

"التعليم العالي" تقر مجموعة من النشاطات اللامنهجية في مؤسسات التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، مجموعة من النشاطات الطلابية اللامنهجية (فنية وثقافية وعلمية وأدبية)، والتي سيجري تنفيذها خلال الفصل الأول من العام الأكاديمي 2021-2022، في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفق ما تقتضيه الحالة الوبائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة، مع منسقي النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وتم الاتفاق على العديد من النشاطات الجديدة والإبداعية الخلاقة؛ لا سيما في ظل الظروف الصحية الحالية، حيث جرى إقرار مسابقات القصة القصيرة، والرسم، والبحث العلمي، والفيلم القصير.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن هودلي، إنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج "زيارة" مع انتظام الدوام في مؤسسات التعليم العالي والذي سينفذ في مدينة الخليل، إضافة لإطلاق مسابقة رسم "لمعالجة شكل من أشكال الفساد" بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على البدء بتنفيذ ورش عمل متخصصة في مجال تمكين المرأة والتنمية المحلية، ضمن مشروع "ويليود" الممول من وكالة التعاون الإيطالي.

ودعا هودلي الطلبة في كافة مؤسسات التعليم العالي للمشاركة الفاعلة في هذه النشاطات والمسابقات، لما لها من أثر في خلق جو إبداعي تفاعلي تنافسي بينهم.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم عضوي لجنة النشاطات الطلابية مي جابر من جامعة بيت لحم، ولبنى عدوي من جامعة فلسطين الأهلية، وذلك لجهودهما في إنجاح النشاطات المشتركة خلال الأعوام الماضية، ولمناسبة انتهاء خدمتهما في مؤسستيهما.

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