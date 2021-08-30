الإعلان عن وفاة القناص الإسرائيلي الذي أُصيب قبل تسعة أيام عند حدود غزة

أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بوفاة قناص أُصيب قبل تسعة أيام عند حدود غزة.





وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، نظمت مسيرة جماهيرية في 21 من آب/أغسطس الجاري، على الحدود الشرقية للقطاع، أسفرت عن استشهاد مواطنيْن متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.





وشهدت المسيرة إطلاق نار من مسافة صفر في إحدى فوهات الجدار العازل، نفذها فلسطيني، أسفر عن إصابة القناص بارئيل شموئيلي، فيما تم الإعلان عن وفاته اليوم.

رام الله - دنيا الوطن