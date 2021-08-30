بعد الإقبال الكبير.. "الصحة" بغزة تقرر فتح نقاط جديدة للتطعيم ضد (كورونا)





وقالت في التنويه إنه بعد بعد التوافد الكبير على المراكز الطبية، فقد تقرر بدءا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 31/8/2021، افتتاح نقطة تطعيم جديدة ضد فيروس (كوفيد-19)، في مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة، وسيكون العمل بها في الفترة المسائية يوميا من الساعة ٢ مساءً الى الساعة ٧ مساءً.





كما تقرر نقل الخيمة الطبية للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19)، من منتزه الشجاعية الى مقر نادي اتحاد الشجاعية الرياضي يوميا بمنطقة شرق غزة، للعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية مساءا الى الساعة ٧ مساءً.



كما تقرر نقل التطعيم من مقر عيادة شهداء الرمال الى المكان المجاور بمعهد الامل للأيتام، البوابة الغربية، للفترتين الصباحية والمسائية





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين تنويهاً "مهماً"، أشارت فيه إلى أنها قررت فتح نقاط جديدة للتطعيم ضد فيروس (كورونا) وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كوفيد19، وتسهيلا على المواطنين للحصول على خدمة التطعيم.