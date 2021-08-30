شؤون فلسطينية

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية

مجلس بلدية غزة يناقش مع نشطاء شباب جهود دعم المبادرات الشبابية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وأعضاء المجلس البلدي، مع نشطاء شباب جهود بلدية غزة في دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية، وتعزيز واقع الشباب في مختلف أنشطة وفعاليات البلدية، وسبل تشكيل مجلس بلدي شبابي يعزز من دور الشباب في عملية اتخاذ القرار والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مجتمعية بعنوان " جهود بلدية غزة في دعم المبادرات الشبابية " عقدت في مقر مبادرة " البحر إلنا " على شاطئ البحر، بمشاركة مركز دراسات المجتمع المدني، ضمن أسبوع البيت المفتوح وبمناسبة مرور عامين على تسلمه مهامه؛ حضرها رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ونائب رئيس المجلس البلدي تامر الريس، وأعضاء المجلس البلدي، بدر صبرة، وم. هاشم سكيك، وم. لؤي عياد، ومصطفى قزعاط، ومروان الغول، ولفيف من الشباب والنشطاء والمبادرين.

وبحث المشاركون قضايا عدة أبرزها؛ أهم إنجازات المجلس البلدي منذ تسلمه لمهامه، وجهود دعم المبادرات الشبابية، وإجراء انتخابات المجالس البلدية، وتفعيل المراكز الثقافية، والتمثيل النسائي في المجلس البلدي ولجان الأحياء، وسبل تخصيص أراضي لإنشاء مراكز مسرح ومراكز شبابية، ودعم المشاريع الريادية، والتسهيلات المالية، وتسهيل الإجراءات، وقضايا أخرى خدماتية.

وأكد رئيس البلدية أن المجلس البلدي يعمل ضمن سياسة الباب المفتوح ويبذل جهوداً كبيرة ليكون دائماً قريباً من المجتمع بفئاته المختلفة لاسيما فئة الشباب وفي إطار ذلك دعم أكثر من 100 مبادرة مجتمعية منذ تسلمه لمهامه منها مبادرة سلة بلدنا، وبيتكم عامر، والبحر النا، وغيرها من المبادرات.

وأكد أعضاء المجلس البلدي من خلال إجاباتهم على استفسارات المشاركين على أن المجلس يبذل جهوداً لتوسيع دائرة مشاركة الشباب، وتعزيز دور المرأة في أنشطة وفعاليات البلدية، وفتح البلدية أبوابها لدعم المبادرات الشبابية وفقاً للإمكانيات المتاحة، والتأكيد على دعوة الأطر والمجموعات الشبابية لتشكيل مجلس
بلدي شبابي يقدم الاستشارة للمجلس البلدي في مختلف القضايا، وكذلك جهود البلدية لتوفير مراكز شبابية تخدم المدينة وقضايا الشباب.









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