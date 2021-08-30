دار الإفتاء تعلن صدور العدد (155) من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطنصدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (155) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته لسماحة الشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (التطلع لإحدى الحسنيين) تحدث فيها عن سعي المسلم الدائم لنيل إحدى الحسنيين؛ النصر أو الشهادة، وبين أننا في فلسطين نتطلع لنيل حريتنا ولن نستسلم حتى يرزقنا الله إحدى الحسنيين.أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (نظرة في معنى الهجرة وأهدافها وفقه أحكامها)، وتضمن ملف العدد مقالات: (الهجرة النبوية رحلة مع الله تعالى) للشيخ عمار بدوي، و(دراسة مقارنة بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة) للأستاذ لبيب طه، و(قصيدة في رحاب الهجرة النبوية) للشيخ محمد ذياب أبو صالح، و( قصيدة نفحات من الهجرة النبوية) للأستاذ زهدي حنتولي، ومن مقالات العدد: (تجاوزات تتعلق بالطلاق) للشيخ د. يسري عيدة، و(فضل صلاة الجماعة وحكمها والفرق بين أدائها في المسجد وغيره) للشيخ شريف مفارجة، و(العهدة العمرية ومحاولات التشويه والتزوير) د. محمد بحيص عرامين، و(القدس والأقصى في منهاج اللغة العربية الفلسطيني) أ. يوسف عدوي، و(ذكريات عاشوراء بين الفرح والأحزان) للشيخ أحمد شوباش، و(قضى ومضى المحدث العلامة المغربي التطواني محمد بن الأمين الحسني) د. حمزة ذيب، و(رحلة في كتاب التوابين) أ. كمال بواطنة، و(قصيدة رحيق الود) أ. يوسف شحادة، وتضمن العدد كذلك زاوية: (مضرب الأمثال) أ. هالة عقل، و(اقرأ وتذكر) أ. إيمان تايه، وزاوية الفتاوى، وباقة من نشاطات وأخبار مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 153 وأسماء الفائزين فيها، ومن الجدير ذكره أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.