الصحة بغزة تنشر أسماء جديدة للفائزين بحملة "تطعيمك أمانك"

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، أسماء جديدة للفائزين بحملة "تطعيمك أمانك"، والتي بدأتها الأربعاء الماضي.وأشارت إلى أن الفائزين العشرة الجدد هم على النحو التالي:يونس توفيق إبراهيم الحلبي (خانيونس)نعيمة سالم سليمان أبو ماضي (رفح)مرضي محمد محمد أبو لحية (القرارة)محمود صبحي محمود أبو خاطر (غزة)محمد محمد عبد الله النجار (دير البلح)فايز محمد عثمان مقداد (غزة)عبد ربه علي عبد المولى أبو ناموس (جباليا)جهاد كامل محمد فورة (غزة)آمنة إبراهيم سليمان النيرب (جباليا)إبراهيم جميل محمد أبو سلطان (غزة)ودعت الوزارة الفائزين بالحضور غدًا الثلاثاء، الساعة 12:00 ظهرًا إلى مركز صحي شهداء الرمال، الطابق الثالث، لاستلام المكافأة والتي تقدر بـ200$ لكل شخص.