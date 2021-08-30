شؤون فلسطينية

بعد منع دام 111 يومًا.. سلطات الاحتلال تسمح بإدخال مواد جديدة إلى غزة

بعد منع دام 111 يومًا.. سلطات الاحتلال تسمح بإدخال مواد جديدة إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
سمحت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، بإدخال أصناف جديدة من المواد للقطاع الخاص بعد منع دام استمر لـ 111 يومًا.

ومن بين ما سمحت سلطات الاحتلال بإدخاله "الحصمة والأسمنت وأسمنت سيلو وألواح الجبس وألواح الجرانيت"، اضافة إلى المشاطيح والكراميكا.

وطالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، بإدخال المزيد من مواد البناء والبضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة، معتبراً إدخال مواد البناء للقطاع الخاص لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر خطوة مهمة على طريق رفع الحصار والتخفيف من سوء الأوضاع الاقتصادية.

وقال الحايك في تصريح صحفي، " نرحب بهذه الخطوة التي تحتاج لمزيد من التطوير لتشمل رفع كامل للحصار وإدخال كافة أصناف البضائع والمواد الخام ومواد البناء والإعمار دون أي قيود".

وأضاف الحايك أن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة وبدء الإعمار يعطي فرصة حقيقة لتحقيق الهدوء والاستقرار، لاسيما في ظل الأوضاع الكارثية التي أصابت قطاعات الاقتصاد وأدت لإغلاق مئات المنشآت وتشريد ألاف العمال من وظائفهم.

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