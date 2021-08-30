بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (31 آب/ أغسطس).وقالت الداخلية، إن السفر للحافلة الثامنة والتاسعة حتى الرقم (160) من كشف رقم (2021/28).وأكدت على ضرورة التواجد، في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.