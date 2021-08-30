دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و516 ألف وفاة و217 مليونا و286 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و516 ألف وفاة و217 مليونا و286 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 516 ألف وفاة، فيما بغلت حصيلة الإصابات الاجمالية 217 مليونا وما يقارب من 286 ألف إصابة، تعافى منهم 194 مليونا وما يزيد عن 184 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 455 ألفا و229 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,443 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (797 وفاة)، والمكسيك (756 وفاة)، وإيران (581 وفاة)، واندونيسيا (551 وفاة)، والهند (527 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (43,381 إصابة)، واميركا (37,626 إصابة)، وبريطانيا (33,196 إصابة)، وإيران (31,516 إصابة)، واليابان (23,428 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (654,689 وفاة)، والبرازيل (579,330 وفاة)، والهند (438,387 وفاة)، والمكسيك (258,165 وفاة)، والبيرو (198,167 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (39,665,515 إصابة)، والهند (32,737,939 إصابة)، والبرازيل (20,741,815 إصابة)، وروسيا (6,901,152 إصابة)، وفرنسا (6,742,488 إصابة).

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