هيئة الأسرى: أوضاع كارثية يعيشها الأسرى المرضى فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتوجه فوراً الى ما يسمى ب مستشفى (سجن الرملة )ووضع حد للجرائم الطبية التي ترتكب بحق الأسرى المرضى والذين يواجهون سياسة الموت البطيء.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة بلغ 12 أسيراً وهم :
1- خالد الشاويش من طولكرم والذي يعاني من شلل وأمراض أخرى.
2- منصور موقدة من سلفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى.
3- معتصم رداد من طولكرم يعاني من مشاكل الأمعاء والتهابات حادة وامراض اخرى.
4- ناهض الأقرع من غزة يعاني من بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى.
5- صالح صالح من نابلس أصيب بالرصاص بالبطن والظهر ويعاني من شلل.
6- نضال أبو عاهور من بيت لحم يغسل كلى.
7- ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل بالقلب.
8- أحمد فقها يعاني من شويكة إصابة بالرأس والظهر والقدمين.
9- عبد الرحمن برقان من الخليل إصابة بالظهر والقدمين.
10- حمادة عطاونة من أريحا يعاني من إصابة بقدميه وإصابة خفيفة بالرأس.
11- إياد حريبات من الخليل أجرى عملية في البروستات .
12- تيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.
1- خالد الشاويش من طولكرم والذي يعاني من شلل وأمراض أخرى.
2- منصور موقدة من سلفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى.
3- معتصم رداد من طولكرم يعاني من مشاكل الأمعاء والتهابات حادة وامراض اخرى.
4- ناهض الأقرع من غزة يعاني من بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى.
5- صالح صالح من نابلس أصيب بالرصاص بالبطن والظهر ويعاني من شلل.
6- نضال أبو عاهور من بيت لحم يغسل كلى.
7- ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل بالقلب.
8- أحمد فقها يعاني من شويكة إصابة بالرأس والظهر والقدمين.
9- عبد الرحمن برقان من الخليل إصابة بالظهر والقدمين.
10- حمادة عطاونة من أريحا يعاني من إصابة بقدميه وإصابة خفيفة بالرأس.
11- إياد حريبات من الخليل أجرى عملية في البروستات .
12- تيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.
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