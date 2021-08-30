شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع كارثية يعيشها الأسرى المرضى فيما يسمى ب​مستشفى سجن الرملة

هيئة الأسرى: أوضاع كارثية يعيشها الأسرى المرضى فيما يسمى ب​مستشفى سجن الرملة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتوجه فوراً الى ما يسمى ب مستشفى (سجن الرملة )ووضع حد للجرائم الطبية التي ترتكب بحق الأسرى المرضى والذين يواجهون سياسة  الموت البطيء.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة  بلغ 12 أسيراً وهم :

1-  خالد الشاويش من طولكرم والذي يعاني من شلل وأمراض أخرى.

2-  منصور موقدة من سلفيت  يعاني من شلل وأمراض أخرى.

3-  معتصم رداد من طولكرم  يعاني من مشاكل الأمعاء والتهابات حادة وامراض اخرى.

4-  ناهض الأقرع من غزة يعاني من  بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى.

5-  صالح صالح من نابلس أصيب بالرصاص بالبطن والظهر ويعاني من شلل.

6-  نضال أبو عاهور من بيت لحم  يغسل كلى.

7-  ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل بالقلب.

8-  أحمد فقها يعاني من شويكة إصابة بالرأس والظهر والقدمين.

9-  عبد الرحمن برقان من الخليل إصابة بالظهر والقدمين.

10-   حمادة عطاونة من أريحا يعاني من إصابة بقدميه وإصابة خفيفة بالرأس.

11-     إياد حريبات من الخليل أجرى عملية  في البروستات .

12-   تيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.

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