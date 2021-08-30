



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة بلغ 12 أسيراً وهم :



1- خالد الشاويش من طولكرم والذي يعاني من شلل وأمراض أخرى.



2- منصور موقدة من سلفيت يعاني من شلل وأمراض أخرى.



3- معتصم رداد من طولكرم يعاني من مشاكل الأمعاء والتهابات حادة وامراض اخرى.



4- ناهض الأقرع من غزة يعاني من بتر كلتا قدميه وأمراض أخرى.



5- صالح صالح من نابلس أصيب بالرصاص بالبطن والظهر ويعاني من شلل.



6- نضال أبو عاهور من بيت لحم يغسل كلى.



7- ناظم أبو سليم من الناصرة يعاني من مشاكل بالقلب.



8- أحمد فقها يعاني من شويكة إصابة بالرأس والظهر والقدمين.



9- عبد الرحمن برقان من الخليل إصابة بالظهر والقدمين.



10- حمادة عطاونة من أريحا يعاني من إصابة بقدميه وإصابة خفيفة بالرأس.



11- إياد حريبات من الخليل أجرى عملية في البروستات .



12- تيسير أبو نعيم من غزة يعاني من سرطان في الجلد.





رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالتوجه فوراً الى ما يسمى ب مستشفى (سجن الرملة )ووضع حد للجرائم الطبية التي ترتكب بحق الأسرى المرضى والذين يواجهون سياسة الموت البطيء.