شؤون فلسطينية

اشتية يطلق حملة التطعيم لطلبة المدارس للفئة العمرية 18-16

اشتية يطلق حملة التطعيم لطلبة المدارس للفئة العمرية 18-16
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس الوزراء د. محمد اشتية، حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) لطلبة المدارس في جميع أنحاء الوطن لسن ما بين (18-16) عاما، اليوم الاثنين من مدرسة بنات عزيز شاهين الثانوية برام الله، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

ودعا رئيس الوزراء الطلاب أن يتلقوا التطعيم جميعهم، وأن يحثوا أهليهم وذويهم ان يتلقوا الطعومات، والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وتجنب الجمهرة.

وقال اشتية: "سلامة الانسان من سلامة الوطن، ونحن حريصون جدا على ان يتلقى جميع الفئات العمرية الطعومات"، مضيفا: "بلغ عدد الذين تلقوا الطعومات 38٪، فأمس تلقى الطعومات 40 ألف مواطن، ونتوقع اليوم ان يتلقى الطعومات 50 ألف مواطن، الأمر الذي يدل على وعي المواطنين وتعاونهم مع طواقم وزارة الصحة، فهمنا الأساسي أن نتجاوز هذه الموجة الرابعة من الفايروس بأقل الخسائر".

وأشار رئيس الوزراء الى جاهزية وزارة الصحة والحكومة على أعلى وتيرة، بناء على توجيهات السيد الرئيس إيلاء كل الاهتمام بحياة المواطنين، قائلا: "بتعاون المواطنين سنتجنب الاغلاقات واي خلل في اقتصادنا الوطني، فوعي المواطن هو الأساس لمواجهة كورونا كواجبه تجاه مجتمعه، وليست إجراءات الحكومة فقط".

وأشاد اشتية بجهود وزارة التربية والتعليم بالإرشاد والتواصل مع المدارس وأهالي الطلبة.

وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاحات متوفرة بكافة المراكز والتي عددها 70 مركزا، وبعض من هذه المراكز سيعمل للساعة العاشرة مساءا.

وتابع اشتية: "بدأنا حملة التطعيم لطلبة الجامعات التي سينتظم فيها التعليم بشكل وجاهي".

ودعا رئيس الوزراء أهلنا في قطاع غزة الى التوجه لمراكز التطعيم لأن نسب التطعيم فيها منخفضة مقارنة مع بقية الأراضي الفلسطينية، فهمنا الرئيسي وحدة الوطن والمواطن الفلسطيني أينما تواجد.





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