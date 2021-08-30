المطران حنا: الرهان على شعبنا وهو الطريق الوحيد لتحقيق الانتصار



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا نراهن اولا وقبل كل شيء على شعبنا هذا الشعب المرابط الصامد الواعي والمتمسك بثوابته وانتماءه لهذه الأرض المقدسة، دون ان نتجاهل أهمية اتساع رقعة أصدقاء فلسطين في العالم فأصدقاءنا منتشرون في كل مكان وهنالك ظاهرة نلمسها في كل الدول وهي ازديادا في الوعي تجاه عدالة القضية الفلسطينية ، وحتى اليهود في الولايات المتحدة بات عدد كبير منهم مدركا لجسامة الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا وهنالك ازدياد في الأصوات اليهودية المنادية بالعدالة والحرية لشعبنا الفلسطيني.



ودعا المطران حنا الفلسطينيين جميعا الى ان يوحدوا صفوفهم وان يلفظوا الانقسامات لان وحدتنا هي قوة لنا في مواجهة المؤامرات التي نتعرض لها .

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن المؤامرات التي تحاك من اجل تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل، والرهان هو على شعبنا ووحدة شعبنا ووعيه وتشبثه بحقوقه وثوابته وانتمائه لوطنه انما هي الطريق الوحيد لتحقيق الانتصار.