شؤون فلسطينية

ضهير: تم تطعيم 22% من إجمالي الفئة المستهدفة بغزة

ضهير: تم تطعيم 22% من إجمالي الفئة المستهدفة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير: إن وزارة الصحة تجاوزت الـ225 ألف مطعم في قطاع غزة بنسبة 22% من إجمالي الفئة المستهدفة للتطعيم والبالغة مليون و100 ألف شخص.

وذكر ضهير لإذاعة (الأقصى): "نلبي كل نداءات المواطنين لتلقي لقاح كورونا، ونُسيِّر فرق تطعيم على المؤسسات الحكومية والأهلية والمنشآت لتسهيل وصول اللقاح للمواطنين".

وأشار إلى أن هناك تلبية واضحة لدعوات المواطنين بتلقي التطعيم، بشرط أن يكون هناك تنسيق مسبق وعدد كبير من المواطنين المنوي تطعيمهم.

ولفت إلى أن اللقاحات متوفرة بكميات جيدة في مستودعات وزارة الصحة وننتظر كميات أخرى، داعيًا المواطنين غير المطعمين إلى تلبية النداء والإسراع بتلقي اللقاح.

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