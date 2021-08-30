دولي

الرئيس الأميركي يعلن ولاية لويزيانا "منطقة كوارث" جراء إعصار "ايدا"

الرئيس الأميركي يعلن ولاية لويزيانا "منطقة كوارث" جراء إعصار "ايدا"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، ولاية لويزيانا الأميركية "منطقة كوارث"، بعد أن ضربها الإعصار "إيدا"، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل، وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

 واجتاح إعصار "ايدا" وهو في الفئة الرابعة، ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك، يوم أمس الأحد، وتسبب بقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.

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