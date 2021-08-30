الاحتلال يعتدي بالضرب على طالب قرب المسجد الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على طالب قرب حاجز أبو الريش العسكري، غرب المسجد الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.وأفاد المواطن رائد أبو رميلة أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على نجله الطفل منتصر (14 عاما) أثناء توجهه إلى مدرسته أثناء عبوره حاجز أبو الريش العسكري.وأوضح أبو رميلة أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش حقيبة نجله منتصر، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات في رأسه، نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.ويبسط الاحتلال نفوذه في البلدة القديمة من مدينة الخليل عبر العديد من الحواجز العسكرية التي تعكر صفو المكان فتحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، وتزيد من معاناتهم اليومية.وحاجز "أبو الريش" حد أكثر هذه الحواجز التي شكلت مشروع موت وشهادة للفلسطينيين صباح مساء، حيث الأبراج العسكرية والأبواب الدوارة والأسلاك الشائكة.