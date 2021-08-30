غزة: "المواصلات" تنفذ حملة تطعيم لقاح (كورونا) لموظفيها

رام الله - دنيا الوطننفذت وزارة النقل والمواصلات حملة تطعيم لقاح فيروس (كرورنا) لموظفيها وذلك من خلال فريق الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم في مقر الوزارة.وأكد صلاح الدين أبو شرخ وكيل الوزارة، أن هدف هذه الحملة هي حماية الموظفين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من خلال تلقي هذا القاح ولتعزيز جهود الحكومة في رفع المناعة المجتمعية في ظل دخول الموجه الثالثة للفيروس.وتابع أبو شرخ: أنه تم إصدار التعليمات لجميع الموظفين باتباع وسائل الوقاية والسلامة خلال دوامها الحكومي وذلك التعميم على كافة المواطنين ملتقي الخدمة لضرورة ارتداء الكمامة.وناشد أبو شرخ المواطنين من أجل تلقي لقاح فيروس كرورنا من أجل سلامتهم وسلامه المجتمع واعتبرها الوسيلة الأنسب والانجح لمواجهة الموجة الثالثة، تمنياً السلامة للجميع.وشكر أبو شرخ وزارة الصحة على سرعة الاستجابة لإتمام حملة تطعيم الموظفين.الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية تعمل على قدم وساق في سبيل توصيل التطعيم لكافة أفراد المجتمع والعمل الميداني للوصول إلى التجمعات السكانية.