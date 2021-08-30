جرافات الاحتلال تهدم منشأة في بلدة جبل المكبر

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منشأة تعود ملكيتها للمقدسي أحمد مشاهرة من بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس اقتحمت جبل المكبر، وشرعت بهدم مبنى للمواطن مشاهرة.وتأتي عملية الهدم بعد أقل من 12 ساعة من إجبار سلطات الاحتلال المقدسي عقاب جعابيص على هدم كونتينر وغرفة تابعة له في بلدة جبل المكبر قسرًا.ونفذ المقدسي جعابيص الهدم بيده تنجبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بالهدم.ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ومنشآتهم بأيديهم تجنبا لدفع مبالغ باهظة جدا في حال قامت بلدية الاحتلال بهدمها.وتتعرض بلدة جبل المكبر بين الحين والآخر لإخطارات بوقف البناء والهدم، من قبل سلطات الاحتلال، بهدف التضييق على المقدسيين وتهجيرهم.