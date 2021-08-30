هيئة الأسرى: مماطلة وتأجيل متعمد في علاج الأسير المريض إبراهيم الهمص

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين ، من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء إبراهيم الهمص من رفح في قطاع غزة، المصاب بمرض السل ويعاني من التهاب بالرئتين وضيق بالتنفس، حيث يتناول 11 نوعا من الأدوية يوميا.وأشارت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ازدياد وضع الأسير الهمص سوءاً وتعقيداً بعد قيام إدارة السجون بنقله الى سجن الجلبوع، الذي يمتاز بالحر الشديد والرطوبة العالية نظرا لموقعه الجغرافي، والتي تتسبب بإصابة الأسير بحالات اختناق.و يذكر أن الهمص معتقل منذ عام 2009 ومحكوم 29 عاما، و قد دخل مؤخرا عامه الـ 23.