عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ومصلياته

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك ومصلياته، بحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر مقدسية أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.وفي تصرفات استفزازية، وضمن انتهاك جديد، اقتحم مستوطنون مصليات المسجد الأقصى دون مراعاة لحرمة المسجد ومشاعر المسلمين.يشار إلى أن المستوطنين اليوم اقتحموا المسجد الأقصى لإحياء الذكرى الـ11 لمقتل زوجين إسرائيليين جاءا من روسيا وسكنا مستوطنة في مدينة الخليل.وتتخذ جماعات الهيكل المزعوم من ذكرى مقتلهما ذريعة سنوية لاقتحام الأقصى.