شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي عقب لقاء أبو مازن وغانتس: السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني

الجهاد الإسلامي عقب لقاء أبو مازن وغانتس: السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، طارق سلمي، أن لقاء "عباس غانتس" الذي جاء على وقع جرائم الاحتلال وحصاره وعدوانه هو طعنة للشعب الفلسطيني، مشيراً الى ان دماء الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال بأوامر من "غانتس"، لا تزال على الأرض لم تجف بعد.

وقال سلمي خلال تصريح وصل "دنيا الوطن: "السلطة ورئيسها يديرون الظهر للتوافق الوطني ويضعون شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما يتسابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني".

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