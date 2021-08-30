تدهور على الوضع الصحي للأسير المضرب على الطعام علاء الأعرج

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن الأسير علاء الأعرج (34 عاماً) من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والمضرب عن الطعام لليوم (23) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري يعاني من ضعف عام في جسده ولا يستطيع الوقوف، وقد خسر من وزنه ما يقارب (30 كغم).وأضافة الهيئة "أن الأسير الأعرج، يرفض تناول أي شيء بما في ذلك الأدوية، ويقبع حالياً في مركز توقيف الجلمة منذ (10 أيام) وهو بحاجة ماسة الى نقله للمستشفى، علماً أنه معتقل منذ 30/6/، 2021، كما تعرض الأسير الأعرج للاعتقال الإداري أيضاً عام 2019 لمدة عامين.وتناشد الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والتي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وحولت حياتهم وحياة اسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.