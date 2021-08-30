يضم دولًا عربية.. بينت يقترح على بايدن تشكيل حلف عسكري لمواجهة ايران

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن الخطة التي قدمها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القاء الذي جمعهما في واشنطن مؤخرا، لمواجهة إيران.وقالت (مكان): اقترح بينت، على بايدن، تشكيل تحالف عسكري دفاعي يضم "إسرائيل" وبعض الدول الخليجية، مهمته مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة.وأشارت القناة إلى أن اقتراح بينت يشمل إنشاء تحالف عسكري، على غرار حلف الناتو، تكون مهمته الرئيسية مواجهة إيران وبرنامجها النووي.ويشمل التحالف العسكري الذي اقترحه بينت، نصب رادارات وأجهزة إنذار من تهديدات جوية من قبل إيران، وخوفاً من هجمات محتملة بطائرات مُسيرة مفخخة على دول الحلف.