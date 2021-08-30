قطاع غزة يُسجل أكبر عدد من إصابات (كورونا) في الموجة الثالثة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و1354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 4455 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 222 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 129111 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 10842حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 117132 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1137حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 245 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 152 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 220978 شخصا.