الاحتلال يغلق مدخل خربة "قلقس" ويمنع وصول الطلبة لمدارسهم

رام الله - دنيا الوطنأغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدخل خربة قلقس جنوبي مدينة الخليل، ومنعت وصول الطلبة لمدارسهم.وأفاد أهالي خربة قلقس أنهم تفاجئوا صباح اليوم بوضع الاحتلال مكعبات اسمنتية وإغلاق الطرق المؤدية للخربة.ولفت أهالي الخربة أن جرافات الاحتلال قامت بتجريف أراضي وعمل سواتر ترابية في المنطقة إلى جانب المكعبات الاسمنتية.وحسب الأهالي انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة، وحالت دون وصول طلبة المدارسة والمواطنين إلى مدارسه وأماكن عملهم.وتعد" قلقس" خربة فلسطينية جميلة تقع جنوبي مدينة الخليل وتبعد عنها نحو أربعة كيلو مترات، وتحيطها مجموعة من التلال الخضراء وتكسوها كروم العنب وأشجار اللوز والجوز والبرقوق والكرز بكل أنواعه.ويصمد على أراضي القرية نحو 5000 مواطن فلسطيني رغم وعورة الدخول إليها بسبب الحواجز الحجرية، التي يقيمها الاحتلال ومستوطنيه.