الاحتلال يعتقل شابين من نابلس واستمرار الإرباك الليلي في بيتا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، شابين من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت أطراف إحدى البلدات فيها، وتواصلت أعمال الإرباك الليلي على جبل صبيح.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي شحادة بعد دهم منزله في بلدة روجيب شرق نابلس.فيما داهمت آليات الاحتلال، محيط بلدة عقربا جنوب شرق نابلس.واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطن جارح معالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وتواصل سلطات الاحتلال حملتها الشرسة على أهالي بلدة بيتا، حيث اعتقلت عشرات المواطنين وأصابت المئات منهم، إثر مواصلتهم الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للاستيطان على جبل صبيح في البلدة.وتواصلت فعاليات الإرباك الليلي على مشارف جبل صبيح، مساء أمس والليلة الماضية، حيث أحرق الشبان الإطارات المطاطية وسط التكبيرات وإصدار أصوات الأبواق وتفجير قنابل الصوت.وطور الشبان منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، آخرها تفجير براميل كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة عل قمة جبل صبيح.ويشهد جبل صبيح مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وبموازاتها تقوم وحدات الإرباك الليلي بمشاغلة الجنود والمستوطنين بأساليب إبداعية مبتكرة.