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طالبان تتعهد بظهور زعيمها على الملأ قريبًا

طالبان تتعهد بظهور زعيمها على الملأ قريبًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدثان باسم "طالبان" أن الزعيم الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "إنه في قندهار.. يقيم هنا منذ البداية".

من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه "سيظهر قريبا بشكل علني".

ويتزعم أخوند زاده "طالبان" منذ عام 2016، لكن دوره الفعلي ليس واضحا ويقتصر نشاطه المعروف على رسائل سنوية يوجهها في أعياد المسلمين.

ولم يظهر أبدا منذ استعادت "طالبان" السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس تزامنا مع قرب انتهاء الانسحاب الأمريكي.

وكان مؤسس "طالبان" الملا محمد عمر أيضا لا يحب الظهور العلني ونادرا ما توجه إلى كابل، حين كانت الحركة تحكم البلاد خلال التسعينات، وتعتبر قندهار مهد الحركة.

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