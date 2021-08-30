"الصحة" بغزة: تطعيم أكثر من 24600 مواطن جرعة أولى أمس الأحد

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إن أمس الأحد، شهد تطعيم أكثر من 24600 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الأماكن العامة، استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك-أمانك).وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يرتفع إجمالي المطعمين في قطاع غزة إلى أكثر من 221000 مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد (كوفيد-19).وأشادت وزارة الصحة بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا، و"الشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين".