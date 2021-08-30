عاجل

  • الصحة بغزة: وفاتان و1354 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تطعيم أكثر من 24600 مواطن جرعة أولى أمس الأحد

"الصحة" بغزة: تطعيم أكثر من 24600 مواطن جرعة أولى أمس الأحد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، إن أمس الأحد، شهد تطعيم أكثر من 24600 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الأماكن العامة، استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك-أمانك). 

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يرتفع إجمالي المطعمين في قطاع غزة إلى أكثر من 221000 مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد (كوفيد-19).

وأشادت وزارة الصحة بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا، و"الشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مدخل خربة &#34;قلقس&#34; ويمنع وصول الطلبة لمدارسهم

الاحتلال يغلق مدخل خربة "قلقس" ويمنع وصول الطلبة لمدارسهم

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس واستمرار الإرباك الليلي في بيتا

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس واستمرار الإرباك الليلي في بيتا

حماس تشن هجومًا حادًا على الرئيس عباس بسبب لقائه بغانتس

حماس تشن هجومًا حادًا على الرئيس عباس بسبب لقائه بغانتس

إصابة طفلة بجراح خطيرة إثر حادث سير جنوب القطاع

إصابة طفلة بجراح خطيرة إثر حادث سير جنوب القطاع

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

تعرف على حالة معابر قطاع غزة

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الدجاج والطماطم في أسواق غزة

طالع أسعار الدجاج والطماطم في أسواق غزة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل خربة &#34;قلقس&#34; ويمنع وصول الطلبة لمدارسهم

الاحتلال يغلق مدخل خربة "قلقس" ويمنع وصول الطلبة لمدارسهم

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس واستمرار الإرباك الليلي في بيتا

الاحتلال يعتقل شابين من نابلس واستمرار الإرباك الليلي في بيتا

وحدات الإرباك الليلي تعلن عن تنظيم فعاليات ميدانية شرقي غزة وخانيونس

وحدات الإرباك الليلي تعلن عن تنظيم فعاليات ميدانية شرقي غزة وخانيونس

الكيلة تعلق على حادثة الاعتداء على صيدلاني بمركز طوارئ بيرنبالا بالقدس

الكيلة تعلق على حادثة الاعتداء على صيدلاني بمركز طوارئ بيرنبالا بالقدس

مسلخ بلدية غزة يبدأ بختم لحم الأبقار بالصبغة الحمراء

مسلخ بلدية غزة يبدأ بختم لحم الأبقار بالصبغة الحمراء

النضال الشعبي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء

النضال الشعبي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء

الأوقاف تعقب على ما جرى ببرك سليمان في بيت لحم

الأوقاف تعقب على ما جرى ببرك سليمان في بيت لحم

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأتين في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأتين في جبل المكبر بالقدس

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: أول تعليق لمحمد فؤاد على صورته المثيرة للجدل

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

شاهد: تامر حسني يطلب من زينة طلب غريب.. والأخيرة تنفذه فورًا

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

ما حقيقة انفصال رنا سماحة عن زوجها؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

شاهد: محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب ارتدائه الزي العسكري اللبناني

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل &#34;حارة القبة&#34; رسمياً

بعد الاعتزال.. أمل عرفة تتراجع وتعلن انضمامها لمسلسل "حارة القبة" رسمياً

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

عربي

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب