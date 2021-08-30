الرئيس عباس يلتقي بيني غانتس في رام الله





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم "البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".



من جهته، أفاد مكتب وزير جيش الاحتلال، بأن غانتس، التقى الليلة الرئيس محمود عباس، وبحث معه "قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية".





ووفق مكتب غانتس، فإن الأخير قال للرئيس عباس بأن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة.





كما ناقشا الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، بأن الرئيس محمود عباس التقى مساء الأحد في رام الله، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس.