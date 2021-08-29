وحدات الإرباك الليلي تعلن عن تنظيم فعاليات ميدانية شرقي غزة وخانيونس

رام الله - دنيا الوطندعت وحدات الإرباك الليلي في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، المواطنين للمشاركة في فعالياتها الميدانية، اليوم الاثنين، في نقطتيْن على الحدود الشرقية لقطاع غزةوأكدت وحدات الارباك الليلي في تصريح لها، أنه سيتم تنظيم الفعاليات الميدانية على مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، ومخيم العودة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأشارت الوحدات، إلى أن ذلك يأتي رفضاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتغوله في الشعب الفلسطيني، وإصرارا على كسر الحصار عن قطاع غزة.