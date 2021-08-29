شؤون فلسطينية

وحدات الإرباك الليلي تعلن عن تنظيم فعاليات ميدانية شرقي غزة وخانيونس

وحدات الإرباك الليلي تعلن عن تنظيم فعاليات ميدانية شرقي غزة وخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
دعت وحدات الإرباك الليلي في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، المواطنين للمشاركة في فعالياتها الميدانية، اليوم الاثنين، في نقطتيْن على الحدود الشرقية لقطاع غزة

وأكدت وحدات الارباك الليلي في تصريح لها، أنه سيتم تنظيم الفعاليات الميدانية على مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، ومخيم العودة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوحدات، إلى أن ذلك يأتي رفضاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتغوله في الشعب الفلسطيني، وإصرارا على كسر الحصار عن قطاع غزة.

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