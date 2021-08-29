الكيلة تعلق على حادثة الاعتداء على صيدلاني بمركز طوارئ بيرنبالا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه تم الاعتداء على الصيدلاني علي الكعابنة، اليوم الأحد، في مركز طوارئ بيرنبالا، من قبل مجموعة من المواطنين.واعتبرت الكيلة في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هذا السلوك مرفوض اجتماعياً ودينياً وأخلاقياً، مشددة على ضرورة أن ينتهي.وقالت: "المراكز الصحية والطبية هي ملك لكل مواطن ومريض، والاعتداء عليها امتهان لكرامة المرضى والطواقم الطبية، وتشويه لصورة شعب ما زال يرزح تحت الاحتلال".وأضافت وزيرة الصحة: "السلامة التامة لزميلنا علي، صاحب الأخلاق العالية، الذي يعاني من جروح في وجهه وجرح قطعي في أنفه وأنحاء جسده، ومعاً لإنهاء هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا".