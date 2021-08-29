مسلخ بلدية غزة يبدأ بختم لحم الأبقار بالصبغة الحمراء

رام الله - دنيا الوطنبدأ قسم البيطرة والمسلخ في بلدية غزة بختم لحوم الأبقار المذبوحة في مسلخ البلدية بالصبغة الحمراء وسلك بلون نحاسي للتسهيل على المواطنين في تمييزها عن لحوم العجول.وذكر رئيس قسم البيطرة والمسلخ رشاد عيد، في تصريحات، مساء اليوم الأحد، أن لحوم العجول التي يتم ذبحها في المسلخ يتم ختمها كالمعتاد بسلك لون ابيض بعد فحصها بيطرياً والتأكد من سلامتها وصحتها للاستهلاك الآدمي.وبين أن طواقم القسم تقوم يومياً بالكشف على محال اللحوم الطازجة للتأكد من سلامة اللحوم ووجود الأختام عليها، مؤكداً أن من يخالف الأنظمة المعمول بها بعدم الذبح داخل المسلخ يتم مخالفته وتحويله لمحكمة البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.