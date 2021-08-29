شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء

النضال الشعبي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الوقفة التي نظمتها مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى لحركة فتح في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة بحضور أهالي الشهداء ومشاركة محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو المجلس المركزي ل م ت ف وجهاد أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة وناهض شبات ممثل الجبهة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة وعضو دائرة الأعلام المركزي ورفعت فوره مسئول الأنشطة والفعاليات فى الجبهه والرفيق مازن الصعيدى.

وفي كلمة أكد محمود الزق قيام سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء جريمة من الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية

وأضاف الزق قيام سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام مخالف للاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف ولاهاي وياتى للضغط على شعبنا وعلي القيادة الفلسطينية وأن الشهداء قدموا أرواحهم فداء من أجل فلسطين وقضية شعبنا الوطنية لنيل حقوقه واستقلاله

وطالب الزق المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للكشف عن مصير جثامين الشهداء وعودتهم إلى ذويهم ليتم دفنهم حسب معتقداتهم الدينية.





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