الأوقاف تعقب على ما جرى ببرك سليمان في بيت لحم





وأشار أبو الرب إلى أن أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تؤكد في جميع اتفاقياتها مع الأطراف المختلفة على ضرورة الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف، وعلى الحفاظ على عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني المرابط.



ودعا وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى الوزارة في أية تصريحات صحفية تتعلق بالأمر حرصاً على المعلمة الصحيحة والدقيقة.





رام الله - دنيا الوطنأكد حسام أبو الرب في تصريحاته الصحفية اليوم على أن هناك لجنة تحقيق مختصة حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى في برك سليمان، مؤكداً على ضرورة الانتظار إلى ما ستصل إليه اللجنة من توصيات وقرارات.