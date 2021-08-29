عربي

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة دمشق.

ووعد الوزير عبد اللهيان بمرحلة جديدة مع الحكومة السورية، مؤكّدا أن "بلاده دخلت مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا"، وفقا لما نقله موقع قناة (السورية).

من جانب آخر، قال عبد اللهيان، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن "هناك المزيد من تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين".

ووصف عبد اللهيان العلاقات بين بلاده وسوريا والعراق بأنها "علاقات استراتيجية". وأكد بأن "سوريا هي في الخط الأمامي للمقاومة".

كما وعد الوزير الإيراني باتخاذ خطوات وصفها بـ"الجبارة" لمواجهة ما أسماه "الإرهاب الاقتصادي، وتخفيف الضغوط عن الشعبين".

يذكر أنه تم تعيين عبد اللهيان وزيرًا للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، بعد حصوله على ثقة البرلمان الإيراني.

وتعتبر سوريا هي البلد الثانية التي يزورها الوزير الإيراني منذ توليه منصبه، بعد قيامه بزيارة رسمية إلى العراق في أول زيارة خارجية له لحضور "قمة بغداد" المنعقدة هذا الأسبوع.

وعبّر عبد اللهيان عن وجوب مشاركة سوريا كدولة جارة مهمة للعراق في قمة بغداد.

وأضاف: "طهران تتشاور مع القيادة في سوريا بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة".

أخبار ذات صلة

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب

تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري وأمير قطر

تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري وأمير قطر

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

لقاء يجمع السيسي وتميم على هامش قمة بغداد

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

وزير الصحة اللبناني يعلن بدء انفراج أزمة الدواء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأوقاف تعقب على ما جرى ببرك سليمان في بيت لحم

الأوقاف تعقب على ما جرى ببرك سليمان في بيت لحم

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأتين في جبل المكبر بالقدس

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منشأتين في جبل المكبر بالقدس

مظاهرة أمام سجن الدامون تطالب بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

مظاهرة أمام سجن الدامون تطالب بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

اشتية: جاري العمل على إجراء انتخابات النقابات والاتحادات والبلديات قبل نهاية العام

اشتية: جاري العمل على إجراء انتخابات النقابات والاتحادات والبلديات قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

&#34;التعليم والصحة&#34;: الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

"التعليم والصحة": الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

منوعات

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

عربي

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني في ثاني زيارة رسمية له

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب