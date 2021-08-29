مظاهرة أمام سجن الدامون تطالب بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك

رام الله - دنيا الوطننظم العشرات من المتضامنين والناشطات النسويات في الداخل المحتل، مساء اليوم الأحد، تظاهرة أمام سجن الدامون الاحتلالي للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة الخامل أنهار الديك.ورددت المشاركات هتافات مؤيدة للأسيرة الديك ولكافة الأسيرات القابعات في سجن الدامون، وطالبن بالإفراج العاجل عنها.وشددت بعض المتحدثات خلال الفعالية على ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية للإسراع بالإفراج عن الأسيرة الديك قبل موعد ميلادها الذي قد يتم بأي لحظة.وأكدت المتحدثات أن الإنسانية تقتضي بأن تنعم الديك بحقها وأن تضع مولودها وسط عائلتها وفي ظروف صحية حقيقية بعيدا عن القيود والسجانين.واعتقلت قوات الاحتلال أنهار، من بلدة كفر نعمة غربي رام الله، في شهر مارس/ آذار الماضي، وهي حامل في شهرها الرابع.ودخلت أنهار الشهر التاسع من الحمل، وقد تداهمها آلام المخاض في أية لحظة.وتعاني الأسيرة من اكتئاب حمل (ثنائي القطب) بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وتحتاج لاهتمام ورعاية طبية خاصة، لا تتوفر في سجون الاحتلال.وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي (11) أمًّا فلسطينية في سجونها من أصل (40) أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”، حيث يعانين من تعذيب جسدي ونفسي بسبب حرمانهن من رؤية أبنائهن سوى لدقائق معدودة جدا، وبعضهن مرّ عليهن سنوات دون رؤية الأبناء، بالإضافة إلى سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهن.