الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرستين للذكور والإناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدرستي الشهيد سعيد العاص للذكور، وذات النطاقين الأساسية للإناث في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط مجمع المدارس.وأثار الاقتحام حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة، وحفاظا على سلامة الطلبة تم إخلاء مدرسة الشهيد سعيد العاص، في حين بقي جنود الاحتلال في المكان، وفق المصادر ذاتها.وتقع بلدة الخضر إلى الغرب من مدينة بيت لحم، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات.وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على الأراضي الصالحة للزراعة فيها من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، بعد أن صادرت جزءاً من أراضيها وأقامت عليها مستوطنة (كفار عصيون) وهي كيبوتس أنشأ عام 1967 م على أرض مساحتها 4500 دونم ويقطنها 461 مستوطن، ومستوطنة (دانئيل) وهي قرية سكنية أنشأت عام 1983 م على أرض مساحتها 200 دونم.وتعود بداية الاستيطان في محافظة بيت لحم إلى ستينات القرن الماضي، فكانت مستوطنة "غوش عتصيون" من أولى المستوطنات الإسرائيلية التي غرست في الأرض الفلسطينية بعد حرب حزيران عام 1967م.