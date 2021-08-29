انطلاق فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا شمال القطاع.. وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز

رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات الارباك الليلي، مساء اليوم الأحد، بعدما توافد عشرات المواطنين، الى منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت قنابل الغاز من قبل طائرة (كواد كابتر) تجاه المشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي".‏وكانت الفعاليات قد انطلقت مساء أمس السبت، على أرض مخيم العودة بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز تجاه المواطنين، مما اسفر عن إصابة 11 مواطناً بجروح مختلفة.يشار إلى ان الغرفة المشتركة لوحدات الإرباك الليلي والبالونات الحارقة، قد أعلنت في وقت سابق، استئناف فعالياتها، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي بدأت أمس السبت، احتجاجا على استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.