العربية الأمريكية تقدم مساعدة مالية لطلبة جامعات المحافظات الجنوبية المتضررين من العدوان

رام الله - دنيا الوطنقام رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري بتوزيع الدعم المالي، الذي تبرع به العاملون في الجامعة، لمجموعة من طلبة جامعات المحافظات الجنوبية المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو 2021.وجاء التوزيع، خلال حفل أقيم في جامعة الأزهر في غزة، بحضور رئيس الجامعة الإسلامية، ورئيس جامعة الأقصى، ورئيس جامعة فلسطين، ورئيس جامعة الإسراء، ونائب رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون قطاع غزة، ونائب رئيس جامعة غزة للشؤون الأكاديمية، والطلبة المتضررين.وكان في استقبال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور أبو زهري، كلا من، القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر الدكتور خليل أبو فول، ورئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد التيان، ونائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عمر ميلاد، ورئيس لجنة متابعة كلية الدراسات المتوسطة الدكتور ناصر أبو العطا، وأمين سر مجلس أمناء جامعة الأزهر المهندس حاتم أبو شعبان.وفي كلمة لرئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، خلال حفل توزيع المنح، رحب برؤساء الجامعات في قطاع غزة، ونقل تحيات العاملين في الجامعة العربية الأمريكية الذين تبرعوا بيوم عمل لتوزيعه على عدد من الطلبة المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة، وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء الانقسام، مؤكدا على ضرورة إنهائه واستعادة الوحدة الفلسطينية، وقال "نحن معكم يداً بيد حتى ينتهي الحصار والانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية".من جانبه، رحب رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور التيان برؤساء الجامعات وبرئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور أبو زهري، وقال: "إن هذا التبرع والدعم المقدم من العاملين بالجامعة العربية الأمريكية هو تأكيد على أننا شعب واحد ومصيرنا واحد ودمنا واحد"، وتقدم لرئيس الجامعة العربية الأمريكية والعاملين فيها بالشكر والتقدير على هذه اللفتة الوطنية الكريمة.ثم تم توزيع الدعم المالي المقدم للطلبة المتضررين.