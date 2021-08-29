شاهد: قناة إسرائيلية تكشف حقيقة "غفوة" بايدن أثناء لقائه مع بينت



ونقلت القناة عن صحفيين ومراسلين حضروا لقاء بينت وبايدن وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يغف، وإنما ربما زاوية التصوير بيَّنت ذلك دون قصد، كما أنه كان يحرك أصابعه وعينيه مفتوحتين.













ونقلت القناة عن صحفيين ومراسلين حضروا لقاء بينت وبايدن وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يغف، وإنما ربما زاوية التصوير بيَّنت ذلك دون قصد، كما أنه كان يحرك أصابعه وعينيه مفتوحتين.

رام الله - دنيا الوطنحسمت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، الجدل حول حقيقة غفوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، مساء الجمعة الماضية.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعليقات ساخرة من انتشار فيديو يظهر فيه بايدن وهو في حالة غفوة كاملة خلال لقائه مع بينت في البيت الأبيض، إلا أن القناة الإسرائيلية نشرت تقريرا مطولا لها، نفت من خلاله تلك الواقعة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأنه في الوقت الذي كان فيه يتحدث بينت عن ملفات رئيسة تهم بلاده مع الرئيس جو بايدن، بدا أن الرئيس الأمريكي دخل في غفوة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إيقاظه برفع صوته وهو يتوجه بعينيه إلى الكاميرا، وتبين أن بايدن كان مستيقظا وظلت عينيه مفتوحتين ولم يغف.