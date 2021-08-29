ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية



يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السابق قد نشر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أكد من خلالها أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، موضحا أنه لا يوجد مكان أفضل من الجامعة.



وكان محمد جواد ظريف قد أدلى، الأحد الماضي، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، الذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.



وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية لفترتين مدتهما 8 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني. ويشار إلى أن منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، قد تولاه حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.









يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السابق قد نشر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أكد من خلالها أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، موضحا أنه لا يوجد مكان أفضل من الجامعة.وكان محمد جواد ظريف قد أدلى، الأحد الماضي، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، الذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية لفترتين مدتهما 8 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني. ويشار إلى أن منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، قد تولاه حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن عمله الجديد بعد تركه لحقيبة الخارجية في بلاده، التي استمر فيها 8 سنوات كاملة.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما نشره ظريف من مقطع فيديو لعمله الجديد، من داخل مكتبه في كلية دراسات العالم في جامعة طهران الرسمية، حيث تجول ظريف بين أركان مكتبه الجديد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).