دولي

ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية

ظريف يعلن عن عمله الجديد بعد تركه للخارجية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن عمله الجديد بعد تركه لحقيبة الخارجية في بلاده، التي استمر فيها 8 سنوات كاملة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ما نشره ظريف من مقطع فيديو لعمله الجديد، من داخل مكتبه في كلية دراسات العالم في جامعة طهران الرسمية، حيث تجول ظريف بين أركان مكتبه الجديد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني السابق قد نشر تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أكد من خلالها أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، موضحا أنه لا يوجد مكان أفضل من الجامعة.

وكان محمد جواد ظريف قد أدلى، الأحد الماضي، بخطاب وداع بعد مغادرة منصبه كوزير لخارجية إيران، الذي أكد فيه أن التاريخ وحده هو من سيحكم على قيمة إنجازاته وأسباب فشله.

وشغل محمد جواد ظريف منصب وزير الخارجية الإيرانية لفترتين مدتهما 8 سنوات في حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني. ويشار إلى أن منصب وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، قد تولاه حسين أمير عبد اللهيان، خلفا لمحمد جواد ظريف.


 


أخبار ذات صلة

شاهد: قناة إسرائيلية تكشف حقيقة &#34;غفوة&#34; بايدن أثناء لقائه مع بينت

شاهد: قناة إسرائيلية تكشف حقيقة "غفوة" بايدن أثناء لقائه مع بينت

صحيفة أمريكية: واشنطن استخدمت ضد تنظيم الدولة بأفغانستان سلاح (نينجا) السري

صحيفة أمريكية: واشنطن استخدمت ضد تنظيم الدولة بأفغانستان سلاح (نينجا) السري

رئيسي يعين رئيساً جديداً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

رئيسي يعين رئيساً جديداً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

بلينكن: خطر وقوع هجمات جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية

بلينكن: خطر وقوع هجمات جديدة في مطار كابل مرتفع للغاية

(كنيست) يناقش الخميس موضوع فتح قنصلية أمريكية في القدس

(كنيست) يناقش الخميس موضوع فتح قنصلية أمريكية في القدس

شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط مطار حامد كرزاي بكابل

شاهد: قتلى وجرحى في انفجار بمحيط مطار حامد كرزاي بكابل

تسجيل 7071 إصابة جديدة بـ&#34;كورونا&#34; في إسرائيل

تسجيل 7071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع

(طالبان): سنعلن تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

&#34;التعليم والصحة&#34;: الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

"التعليم والصحة": الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

منوعات

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

عربي

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد