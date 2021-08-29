الجهاد: كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة لدى المقاومة والجماهير امام تعنت الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد طارق سلمي، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة لدى المقاومة والجماهير الفلسطينية أما تعنت الاحتلال واستمرار حصاره ومنع الاعمار.وأشار سلمي في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، إلى أن المقاومة الفلسطينية مصممة على انتزاع الحقوق وكسر الحصار الظالم والجائر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة (الرأي).ونوه المتحدث باسم حركة الجهاد، إلى أن ما يحدث على السياج الفاصل، وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية لإيصال مظلومية الشعب الفلسطيني للرأي الإقليمي والدولي والاحتلال.