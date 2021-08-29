شؤون فلسطينية

الجهاد: كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة لدى المقاومة والجماهير امام تعنت الاحتلال

الجهاد: كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة لدى المقاومة والجماهير امام تعنت الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد طارق سلمي، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة لدى المقاومة والجماهير الفلسطينية أما تعنت الاحتلال واستمرار حصاره ومنع الاعمار.

وأشار سلمي في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، إلى أن المقاومة الفلسطينية مصممة على انتزاع الحقوق وكسر الحصار الظالم والجائر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة (الرأي).

ونوه المتحدث باسم حركة الجهاد، إلى أن ما يحدث على السياج الفاصل، وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية لإيصال مظلومية الشعب الفلسطيني للرأي الإقليمي والدولي والاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي.. بدء توافد الجماهير شرق مخيم جباليا شمال القطاع

للمشاركة بفعاليات الارباك الليلي.. بدء توافد الجماهير شرق مخيم جباليا شمال القطاع

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

العربية الأمريكية تقدم مساعدة مالية لطلبة جامعات المحافظات الجنوبية المتضررين من العدوان

العربية الأمريكية تقدم مساعدة مالية لطلبة جامعات المحافظات الجنوبية المتضررين من العدوان

العقاد: المنحنى الوبائي بغزة ما زال يتصاعد وأدخلنا 60 حالة مصابة بـ(كورونا)

العقاد: المنحنى الوبائي بغزة ما زال يتصاعد وأدخلنا 60 حالة مصابة بـ(كورونا)

بلينكين: احتياجات غزة يجب ألا ترتبط بملف الجنود الأسرى

بلينكين: احتياجات غزة يجب ألا ترتبط بملف الجنود الأسرى

صحيفة (معاريف) تكشف عن الحالة الصحية للجندي الإسرائيلي القناص

صحيفة (معاريف) تكشف عن الحالة الصحية للجندي الإسرائيلي القناص

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تناقش غداً الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تناقش غداً الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الاحتلال يقتحم مدرستين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

الديمقراطية: نرفض المساومة على جثامين الشهداء المحتجزين وندعو للنضال وطنياً ودولياً لتحريرهم

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

وزير الاقتصاد الوطني واتحاد موردي التموين والتجهيز يبحثان مشاكل الاتحاد المالية

&#34;التعليم والصحة&#34;: الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

"التعليم والصحة": الانتهاء من تطعيم 255 ألف طالب وطالبة بالضفة وغزة خلال أسبوعين

&#34;الديمقراطية&#34; تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

"الديمقراطية" تستنكر إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة الاستيطان

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

هيئة الأسرى تتقدم بالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب القواسمي

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

"الخارجية" تصدر إعلاناً للمواطنين القادمين من تركيا إلى أرض الوطن

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

طالع: أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

منوعات

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

بعد تعرضها لحادث مؤسف.. ما آخر التطورات الصحية لفرح الزاهد؟

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد: شقيق ياسمين عبدالعزيز يوّجه لها رسالة جديدة بصورة من طفولتها

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد التعليق الأول لمحمد رمضان بعد الهجوم عليه وسحب الدكتوراه

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل &#34;مصممة تتهزأ&#34;.. من تقصد؟

شاهد: زوجة أحمد سعد تثير الجدل "مصممة تتهزأ".. من تقصد؟

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

بعد سحب شهادة الدكتوراه.. شاهد كيف تشمت عمرو أديب بمحمد رمضان

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

شاهد: أهالي مدينة بنها غاضبون ويطالبون منى زكي بالإعتذار

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

لهذا السبب.. هند القحطاني تنفي اعجابها بتيم حسن وتثير الجدل بتصريحاتها

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

بعد الجدل المثار.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

شاهد: كارمن لبّس تثير الجدل بتضامنها مع أمل عرفة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

بدرية طلبة تنعى شقيقها وهو على قيد الحياة

عربي

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

مصر: تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

تحرك دبلوماسي سعودي لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد

محمد بن راشد يغرد عن أول لقاء يجمعه بوزير الخارجية الإيراني الجديد