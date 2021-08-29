رئيسي يعين رئيساً جديداً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية



وشغل إسلامي منصب وزير الطرق وبناء المدن، محافظ مازندران، مساعد وزير الدفاع للشؤون الصناعية والأبحاث، والمدير التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الإيرانية.



يأتي ذلك، بعدما خاضت إيران والولايات المتحدة، منذ إبريل الماضي، 6 جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر بواسطة أطراف الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وانسحبت منه واشنطن.



وتوقفت المفاوضات خلال يونيو الماضي خلال فترة انتقال السلطة بعد انتخاب رئيسي، من دون أن يتحدد بعد موعد الجولة السابعة.



رام الله - دنيا الوطنعين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد إسلامي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلفا لعلي أكبر صالحي الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2013.وإسلامي، مواليد العام 1956، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت بالولايات المتحدة عام 1979، ودرجة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ولاية أوهايو عام 1981، ودرجة الماجستير في إدارة الطيران العالمي المشترك من جامعة رويال رودس في كندا وجامعة شريف التقنية 2004، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).