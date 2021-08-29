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ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا

ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد الملك وقوف الأردن إلى جانب ليبيا ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وتحقق طموحات شعبها.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

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